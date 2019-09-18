СК просит арестовать адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы избрать арест Дагиру Хасавову, обвиняемому в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний), ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию)", - сказала представитель суда. Рассмотрение ходатайства назначено на 14:00 мск в среду.

Хасавов представляет в суде интересы бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина Юсуфова. Адвокат был задержан во вторник в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана и доставлен в СК РФ для проведения с ним следственных действий. Вину Хасавов не признает.