Посетителей торгового центра в Ростове эвакуировали из-за возгорания мангала в ресторане

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 100 посетителей торгового центра в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за задымления. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"15:18 мск Ростов-на-Дону, пр. Королева, 21/32, ТЦ "Северный", поступило сообщение о задымлении на втором этаже, проводится эвакуация. По прибытии установлено, что произошло загорание мангала в ресторане, ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, всего было эвакуировано порядка 120 посетителей ТЦ, никто не пострадал. Позднее в МЧС уточнили информацию о происшествии.

"По уточненной информации, произошел обрыв вытяжки мангала без возгорания", - пояснили в пресс-службе ведомства.