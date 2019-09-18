Адвокат Дагир Хасавов арестован по обвинению в препятствовании правосудию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию путем принуждения к даче ложных показаний в рамках уголовного дела в отношении бывших чиновников Дагестана, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок ареста Хасавову установлен до 16 ноября.

Защитники после оглашения решения заявили ТАСС, что обжалуют его. "Правосудия нет, а воспрепятствование есть. Это [арест] связано с тем, что я принимаю участие во многих резонансных делах", - сказал сам Хасавов, добавив, что обязательно напишет жалобу на арест.

Следствие настаивало на избрании ареста в связи с тем, что "преступление Хасавова направлено против нормальной деятельности суда". Адвокаты просили избрать ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Как следует из постановления об аресте адвоката, по делу установлены не все фигуранты дела.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора. Представитель СК попросил рассмотреть его ходатайство об аресте в закрытом режиме во избежание оглашения тайны следствия и сведений по делу. По словам следователя, Хасавов оказывал давление на потерпевшего (его имя не называется в интересах следствия) в рамках уголовного дела в Лефортовском суде Москвы в отношении экс-чиновников Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Юсуфова. Прокурор поддержал просьбу СК. Адвокаты обвиняемого в свою очередь настаивали на проведении заседания в открытом режиме, а он сам отметил, что на заседании не будут рассматриваться вопросы по сути предъявленных обвинений.

Оперативную поддержку по делу Хасавова оказывают сотрудники ФСБ России, которые доставили его в зал суда на избрание меры пресечения как особо опасного преступника: его провели по коридору, заведя руки за спину, не дав поднять голову и общаться с прессой.

Предъявленные обвинения

Хасавову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 309 ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний") и ч. 1 ст. 294 ("Воспрепятствование правосудию") УК РФ. Он был задержан во вторник в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана и доставлен в СК РФ для проведения с ним следственных действий. Вину Хасавов не признает.

Санкции только по ст. 309 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.