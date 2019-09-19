В Омской области из-за аварии без света остался город с населением более 10 тыс. человек

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Авария на подстанции оставила в ночь на четверг без света город Тюкалинск Омской области, где живут более 10 тыс.человек, и часть Тюкалинского района. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети - Сибирь".

"В 04:00 по местному времени (01:00 мск) было нарушено электроснабжение потребителей города Тюкалинска и части потребителей Тюкалинского района Омской области из-за повреждения на подстанции "Тюкалинская". В 05:11 (02:11 мск) потребители Тюкалинского района частично были запитаны по основной сети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на время проведения восстановительных работ задействованы резервные источники питания, которые обеспечили электричеством большинство социально значимых объектов Тюкалинского района уже в 06:30 (03:30 мск).

Начальник департамента по связям с общественностью компании Анастасия Гуливатенко уточнила ТАСС, что в настоящий момент в Тюкалинске уже запитаны центральная районная больница и один объект водоснабжения. "До обеда в Тюкалинске и селе Октябрьском будут запитаны от резервных источников еще семь социально значимых объектов - школы, детские сады и объект водоснабжения", - добавила она.