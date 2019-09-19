Источник: жителя Марий Эл задержали за "минирование" гипермаркетов в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Житель Республики Марий Эл задержан за сообщения о минировании гипермаркетов "Самбери" в Хабаровском крае, его этапируют в Хабаровск. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию в регионе.

"Жителя Марий Эл задержали, возбуждено дело, его везут в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.

Официально в правоохранительных органах региона эту информацию ТАСС не прокомментировали.

Летом гипермаркеты сети "Самбери" эвакуировали из-за угрозы взрыва несколько десятков раз. Сообщения поступали в магазины в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в магазины других регионов Дальнего Востока. Людям неоднократно приходилось оставлять свои покупки на кассах и выходить из помещений, многие гипермаркеты находятся в зданиях торгово-развлекательных центров с кинотеатрами, и из-за угроз приходилось прерывать сеансы. Злоумышленники требовали выплатить им денежные суммы.

Как сообщил ТАСС гендиректор ГК "Невада", владеющей гипермаркетами "Самбери", Юрий Егоров, магазины минировали порядка 350 раз. "Угрозы перестали поступать в конце августа. Общий ущерб от этих действий превысил 150 млн рублей", - сказал Егоров.