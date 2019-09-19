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В Хабаровском крае подросток ранил сотрудницу школы ножом

Пострадавшая находится в больнице

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Хабаровском крае начали проверку инцидента в школе села Пивань Комсомольского района, где подросток ранил ножом сотрудника образовательного учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Поступило сообщение о получении телесных повреждений сотрудником школы - женщиной - в результате инцидента с участием мальчика. Идет разбирательство", - сказал представитель пресс-службы. Женщина находится в больнице.

В администрации села агентству сообщили, что подросток случайно травмировал женщину ножом, подробности происшествия там не уточнили.

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