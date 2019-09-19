Замглавы предприятия на Кубани подозревают в незаконной вырубке дубов на 6 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя деревообрабатывающего предприятия в Краснодарском крае незаконно вырубил в Горячем Ключе более 30 дубов, ущерб природным ресурсам оценили в 6 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом ОМВД России по городу Горячий Ключ возбужденно уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Подозреваемый, являясь заместителем руководителя местной деревообрабатывающей фирмы, без специального разрешения незаконно вырубил в лесном массиве более 30 деревьев породы дуб. Общий ущерб превысил 6 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что деятельность гражданина выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции горячеключевской полиции вместе с коллегами из с УФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до семи лет тюрьмы.

В 2018 году на Кубани был незаконно вырублено более 4 тыс. куб. леса. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в 2018 году было возбуждено более 200 уголовных дел, сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

Незаконная вырубка наносит существенный урон лесным массивам в Краснодарском крае. Власти региона в 2019 году задействовали казачьи патрули и беспилотные летательные аппараты для защиты лесов от незаконной вырубки в связи с уменьшением ценных пород древесины.