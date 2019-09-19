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Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Нижнем Новгороде

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 19 сентября. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Нижнем Новгороде в районе Московского шоссе. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:10 мск поступила информация о сходе двух вагонов грузового состава в районе кинотеатра "Москва" в Нижнем Новгороде. В результате ЧП никто не пострадал, целостность вагонов не была нарушена", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, после ЧП было перекрыто три полосы движения по Московскому шоссе. "В настоящее время вагоны убраны, движение восстановлено", - сказала собеседница агентства.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.

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