ТАСС, 19 сентября. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Нижнем Новгороде в районе Московского шоссе. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:10 мск поступила информация о сходе двух вагонов грузового состава в районе кинотеатра "Москва" в Нижнем Новгороде. В результате ЧП никто не пострадал, целостность вагонов не была нарушена", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, после ЧП было перекрыто три полосы движения по Московскому шоссе. "В настоящее время вагоны убраны, движение восстановлено", - сказала собеседница агентства.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.