В Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Вандалы испортили надписями памятник поэту Владимиру Маяковскому в центре Санкт-Петербурга. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе Центрального района города.

Неизвестные нанесли на постамент памятника, расположенного на пересечении улицы Маяковского и улицы Некрасова, надписи зеленой краской: "Тут все пьют. Это жаль".

"Памятник находится на балансе музея городской скульптуры. Завтра утром сотрудники отдела культуры районной администрации пойдут на место, составят акт и отправят этот акт в музей, чтобы те предприняли меры", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что на место направились полиция и жилкомсервис №1 Центрального района для принятия первоочередных мер, в том числе по возможной очистке памятника.

Памятник поэту Владимиру Маяковскому (скульптор Б. А. Пленкин, архитектор В. П. Литвякова) расположен в Петербурге в небольшом сквере на пересечении улиц Маяковского и Некрасова. Бюст и постамент выполнены из розового гранита.