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Власти Мексики объявили тревогу из-за урагана "Лорена"

Скорость ветра в его пределах составляет 30 м/с

МЕХИКО, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Мексики в четверг объявили высокий - оранжевый - уровень тревоги в ряде районов штатов Наярит, Колима и Халиско на тихоокеанском побережье из-за урагана "Лорена". На северо-западе Халиско был введен максимальный - красный - уровень угрозы. Об этом сообщается в обнародованном бюллетене Национального управления гражданской обороны.

Циклон в настоящее время находится в 25 км от побережья Халиско и движется на северо-запад со скоростью 4,7 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 30 м/с с порывами до 38,8 м/с. Из-за урагана в десятках муниципалитетов в четверг были отменены занятия в школах.

"Лорена" обрушил на тихоокеанское побережье Мексики ливни, сопровождающиеся сильным ветром. Высота волн в некоторых районах достигала 3-5 метров. Сведений о жертвах удара стихии до настоящего времени не поступало, объем материального ущерба еще предстоит оценить.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При порывах ветрах 33 м/ с и более шторм становится ураганом.

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