Сильный ветер нарушил электроснабжение нескольких районов на севере Омской области

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Шквалистый ветер с дождем привел к перебоям в подаче электроэнергии в нескольких районах на севере Омской области. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник департамента по связям с общественностью компании "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко.

"В 23:40 (20:40 мск) в результате шквалистого ветра, сопровождавшегося дождем, произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Колосовском, Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Усть-Ишимском районах области, что привело к перебоям в электроснабжении потребителей. В 01:31 (22:31 мск) электроснабжение потребителей на территории Тевризского, Усть-Ишимского и части Знаменского районов восстановлено. В настоящее время энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - сказала Гуливатенко.

По ее словам, в работах задействованы 9 аварийно-восстановительных бригад в составе 38 человек и 12 единиц техники.

"Восстановление проводится в сложных метеоусловиях, при порывах ветра до 26 м/с", - сказала представитель компании.

На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей организовывается по резервным схемам и за счет резервных источников электроснабжения. В связи с неблагоприятными метеоусловиями подразделения Омского филиала "Россети Сибирь" переведены в особый режим работы.

В четверг вечером Обь-Иртышский гидрометцентр передал штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие сутки ожидается ветер с порывами до 26 м/с.