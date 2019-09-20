В восьми селах Якутии отключилось электричество из-за сильного ветра и снега

ТАСС, 20 сентября. Энергетики восстанавливают электроснабжение в восьми населенных пунктах Сунтарского района Якутии, в котором проживает 23,6 тыс. человек. Аварийные отключения произошли из-за сильного ветра и снега накануне. Об этом в пятницу сообщается на сайте электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".

"По состоянию на 11:00 (05:00 мск) 20 сентября продолжается восстановление электропитания населенных пунктов Туойдах, Агдары, Тенкя, Куокуну, Аллага, Мар-Кюель, Арылах (Жарханский наслег), Усун-Кюель. В аварийно-восстановительных работах задействован 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и 6 единиц спецтехники. К ним спешит на помощь бригада из 6 энергетиков Нюрбинского РЭС с 2 единицами спецтехники", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в районе вторые сутки действует непогода. До этого энергетики смогли подключить к энергоснабжению шесть сел, расположенных на юго-западе Якутии.

По данным Якутского УГМС, в пятницу на большей части территории Якутии идет умеренный мокрый снег с дождем. По прогнозу, осадки продолжатся и 21 сентября. Порывы ветра в нескольких районах достигнут 17-22 м/с.