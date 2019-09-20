Дети из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в турецком отеле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Дети трех с половиной и десяти лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в одном из турецких отелей, они доставлены в местную больницу. Эту информацию подтвердил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Екатеринбургский портал Е1.ru ранее сообщил, что на отдыхе в турецком поселке Кестель дети из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле получили ожоги от горящего масла. Повар допустил ошибку во время шоу, и масло пролилось на людей. У одного из детей 27% ожогов тела, у другого - 16%.

"Мы в курсе этой ситуации, держим ее на контроле. В настоящий момент, к чести наших партнеров из Турции, выполняются все необходимые процедуры для восстановления детей, острой необходимости нашего вмешательства пока нет. <...> В случае необходимости мы готовы подключиться всеми нашими ресурсами", - сказал Мороков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, региональные врачи готовы встретить пострадавших детей в аэропорту и доставить их в больницу. "На данный момент обращений от родственников не поступало, но врачи Екатеринбурга находятся в готовности встретить детей в аэропорту", - сказали в пресс-службе.