Экс-глава "Плато-банка" обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель уральского "Плато-банка" Андрей Лазарев, задержанный в Белоруссии при попытке выехать в Евросоюз по поддельному паспорту, обжаловал в Брестском областном суде решение о своей экстрадиции в Россию. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в суде.

"24 сентября в Брестском областном суде будет рассмотрена жалоба Лазарева Андрея Геннадьевича на постановление заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь от 7 августа текущего года о выдаче иностранному государству для отбывания наказания", - отметили суде.

Лазарев был задержан 30 марта нынешнего года в пункте пропуска "Брест" (белорусско-польская граница) с фальшивым паспортом на имя гражданина Словении. Он пытался выехать на поезде в Европу.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный россиянин находится в межгосударственном розыске за уклонение от уголовного преследования.

В декабре прошлого года гражданина России, который работал в "Плато-банке", заочно приговорили а Екатеринбурге к шести годам лишения свободы за хищение 1,2 млрд рублей. До приговора он находился под залогом в 1 млн рублей, но в зал суда так и не явился. "Плато-банк" был лишен лицензии в мае 2015 года, а впоследствии признан банкротом.