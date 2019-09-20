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В ДТП со скорой помощью в Ростове-на-Дону пострадали семь человек

Они доставлены в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Ранее в МВД сообщали о троих пострадавших. "В течение часа пассажиры были извлечены из автомобилей. Семь человек, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении управления в Instagram.

Ранее сообщалось, что авария произошла на пересечении двух улиц, где автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой. По данным ГО и ЧС, в результате инцидента был поврежден опорный столб линии электропередачи.

Как сообщили ТАСС в администрации города, пострадавшие в ДТП находятся в состоянии средней степени тяжести.

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