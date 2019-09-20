СМИ: полиция задержала стрелявшего из ружья в Лионе

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом успешно провело в пятницу в Лионе (центральная часть страны) операцию по нейтрализации человека, стрелявшего из ружья по прохожим. Об этом сообщил региональный телеканал France 3.

Согласно его уточненным данным, стреляла не женщина, как ранее сообщалось, а мужчина. Он забаррикадировался в квартире в центральной части города. Стрельба велась из ружья дробью.

Легкие ранения получили два человека. Стрелявший задержан, его мотивы на данный момент не известны.