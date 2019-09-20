{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: полиция задержала стрелявшего из ружья в Лионе

Забаррикадировавшийся в своей квартире мужчина стрелял дробью

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом успешно провело в пятницу в Лионе (центральная часть страны) операцию по нейтрализации человека, стрелявшего из ружья по прохожим. Об этом сообщил региональный телеканал France 3.

Согласно его уточненным данным, стреляла не женщина, как ранее сообщалось, а мужчина. Он забаррикадировался в квартире в центральной части города. Стрельба велась из ружья дробью.

Легкие ранения получили два человека. Стрелявший задержан, его мотивы на данный момент не известны.

Теги
Франция
Дело Павла Устинова
Москалькова назвала решение суда освободить Устинова из СИЗО справедливым
Уполномоченный по правам человека выделила "роль Генпрокуратуры, которая внесла в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения" актеру
Читать полностью