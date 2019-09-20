В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве таксиста

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Татарстане подозреваемого в убийстве таксиста, им оказался ранее судимый мужчина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Задержанный 26-летний ранее судимый, нигде не работающий житель города Волжска Республики Марий Эл признался в содеянном. <…> В настоящий момент по данному факту следственным управлением СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 18 сентября в дежурную часть управления внутренних дел по Казани позвонила девушка с просьбой о помощи. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили девушку и ее сожителя, их доставили в полицию.

Девушка рассказала, что вечером 17 сентября они с молодым человеком решили поехать в Башкирию на такси. Во время поездки ее молодой человек напал с ножом на таксиста и нанес несколько ударов в грудь. Водитель сумел вырваться и убежал в лес. На следующий день, по словам девушки, ей удалось сбежать от молодого человека и вернуться на попутной машине домой, где вызвала полицейских. Ее сожитель приехал вслед за ней, но через несколько минут на вызов прибыли полицейские.

Полицейские установили, что несколькими днями ранее молодой человек также совершил кражу. Тело водителя такси с множественными ножевыми ранениями грудной клетки обнаружили 19 сентября в лесном массиве в районе села Шигали Высокогорского муниципального района. Позже на дороге у деревни Макеевка Зеленодольского муниципального района полицейские нашли автомобиль таксиста с признаками ДТП.