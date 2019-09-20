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В Саратове мать оставила новорожденного одного в квартире

Возбуждено уголовное дело

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении студентки, которая, по предварительным данным, оставила новорожденного ребенка одного в квартире в Саратове, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Учащаяся колледжа оставила без помощи новорожденного, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, (…) возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сообщает пресс-служба.

По данным источника в правоохранительных органов, ЧП произошло еще в июле, ребенок был обнаружен и доставлен в больницу. Предварительно, девушка ушла из дома сразу после родов, бросив ребенка одного. Сейчас он находится у родственников, его мать - под подпиской о невыезде.

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