Полиция возбудила дело после обнаружения арсенала у жителя Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Махачкалы Махи Идрисова, у которого в доме был обнаружен арсенал, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Дагестана.

"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и доставлен в ИВС Махачкалы. Следствие продолжается", - сообщил представитель министерства.

Житель Махачкалы Махи Идрисов был задержан полицейскими 19 сентября. СМИ сообщали, что ранее задержанный Идрисов был вице-президентом футбольного клуба "Анжи". В клубе эту информацию опровергли.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что у Идрисова "найдено большое количество оружия". По словам собеседника агентства, правоохранители обнаружили у задержанного помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.