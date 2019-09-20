Суд приговорил к четырем годам колонии экс-главу ярославского отделения "Яблока"

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего главу регионального отделения партии "Яблоко", экс-депутата гордумы Владимира Зубкова к четырем годам колонии за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Анастасия Аверкиева.

"Суд приговорил Зубкова к четырем годам колонии общего режима, а также запретил ему заниматься юридической деятельностью в течение двух лет и шести месяцев после освобождения", - сказала Аверкиева.

В отношении Зубкова были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств"). Гособвинение настаивало на наказании для Зубкова в виде четырех лет колонии и запрете заниматься юридической деятельностью на три года. По версии следствия, Зубков по подложным документам пытался похитить 1,5 млн рублей у своего бывшего подзащитного Сергея Котова. Зубков не признал своей вины.

К моменту вынесения приговора Зубков находился под подпиской о невыезде. В конце августа суд постановил взять бывшего депутата под стражу из-за пропуска судебного заседания, Зубков находился на лечении в дневном стационаре больницы, поэтому не смог явиться в суд. Обращение в поддержку Зубкова подписали более ста адвокатов. 3 сентября областной суд отменил постановление Заволжского суда об аресте.