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Стрельба в США

Fox: двое подростков пострадали в результате стрельбы на стадионе в США

По данным полиции, стрелявшие также получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате стрельбы во время футбольного матча между командами двух школ штата Филадельфия. Об этом сообщил в пятницу вечером телеканал Fox News.

По его данным, конфликт, закончившийся стрельбой, развязался примерно в 20:00 (03:00 субботы мск) между двумя мужчинами, которые в этот момент находились около автофургона. Полиция была вынуждена эвакуировать со стадиона всех людей, включая игроков команд, двое из которых - подростки 14 и 15 лет получили ранения, не угрожающие их жизни. Их забрала бригада скорой помощи.

Стрелявшие также были направлены с ранениями в близлежащие больницы, приводит телеканал слова представителей полиции. О том, числятся ли они задержанными, не сообщается.

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