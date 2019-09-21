Греческая полиция арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

АФИНЫ, 21 сентября. /ТАСС/. Греческая полиция арестовала на острове Миконос 65-летнего иностранца, предположительно причастного к угону рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году из Афин в Рим. Об этом сообщила в субботу газета Kathimerini со ссылкой на заявление полиции.

По информации издания, иностранец был обнаружен и задержан в пятницу. Данные об этом человеке приводятся в европейском ордере на арест, выданном германскими властями в связи с его причастностью к террористическим актам и, в частности, к делу об угоне самолета и похищении людей в 1985 и 1987 годах. В настоящее время греческие правоохранительные органы связываются с властями ФРГ, чтобы выяснить, действует ли еще ордер на арест.

Задержанный был отведен к прокурору, который распорядился о его временном аресте и содержании под стражей.

Рейс TWA-847 из Каира в Сан-Диего с запланированными посадками в Афинах, Риме, Бостоне и Лос-Анджелесе 14 июня 1985 года вошел в историю как один из самых тяжелых случаев захвата заложников. Boeing 727 был угнан боевиками ливанских террористических группировок вскоре после вылета из Афин в Рим. На борту находились 145 пассажиров и восемь членов экипажа. Большинство из них были американцами, но также в числе пассажиров были 15 греков, включая знаменитого певца Демиса Руссоса.

Вскоре после вылета самолета из Афин два ливанца встали со своих мест и побежали к кабине. Один угрожал пассажирам пистолетом, а другой вошел в кабину с гранатой в руке. Самолет приземлился в Бейруте для дозаправки, и угонщики освободили 17 женщин и двух детей. Центр управления аэропортом позволил приземлиться только тогда, когда угонщики стали угрожать взорвать самолет гранатами. После этого лайнер вылетел в Алжир, где были освобождены еще 20 женщин и детей. Террористы объявили там о своих требованиях: освобождение всех ливанских мусульман-шиитов, удерживаемых в Израиле, международное осуждение израильских военных действий в Ливане, осуждение поддержки США Израилем и взрыва от заложенной бомбы автомобиля в 1980 году, в котором погибли 80 человек "по вине американцев".

После этого самолет опять поднялся в воздух и снова прилетел в Бейрут. Каждый перелет оборачивался избиением заложников, одного из них, американского моряка Роберта Стетема, застрелили во время переговоров о дозаправке. Ряд заложников был освобожден во время стоянок самолета. Последние заложники с рейса TWA-847 были освобождены лишь 30 июня после личных переговоров президента США Рональда Рейгана с представителями Ливана. Террористы, участвовавшие в захвате самолета и заложников, скрылись и были объявлены в розыск.