На региональной дороге в Ленобласти образовался провал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Участок региональной дороги Зуево - Новая Ладога ушел под землю из-за нарушения при строительстве ветки газопровода, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

"Из-за нарушения технологий при строительстве ветки газопровода четырехметровый участок региональной дороги Зуево - Новая Ладога ушел под землю. Инцидент произошел между деревнями Андреево и Шелогино", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, никто не пострадал. На место ЧП оперативно выехала аварийная бригада Киришского дорожно-ремонтного строительного управления и специалисты Управления автомобильных дорог Ленинградской области ("Ленавтодор"). Специалисты ликвидировали обвал и обеспечили меры для организации безопасного проезда транспорта. Опасный участок дороги огорожен, в воскресенье его заасфальтируют.

В "Ленавтодоре" подсчитывают ущерб, нанесенный государственному имуществу. Впоследствии дорожники планируют взыскать его со строителей.