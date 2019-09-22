Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Пензенской области

ПЕНЗА, 22 сентября. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись в селе Средняя Елюзань Пензенской области. В результате аварии один человек погиб, шестеро получили травмы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1999 года рождения выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилями Lada Priora и Volkswagen. В результате ДТП водитель Lada - мужчина 1965 года рождения погиб, еще шесть человек, находившиеся в машинах, в том числе несовершеннолетний, получили травмы", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на перекрестке улиц Школьная и Учительская.