CNN: один человек пострадал при пожаре у Таймс-сквер в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в воскресенье при пожаре в здании, расположенном около площади Таймс-сквер в районе Манхэттен. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на городскую пожарную службу.

Огонь вспыхнул в 07:38 по времени Восточного побережья США (14:38 мск) и был локализован в 08:50 (15:50). Медицинская помощь была оказана двум лицам на месте возгорания. Еще один человек, у которого возникли проблемы с дыханием, был госпитализирован, уточнила телекомпания.

"Пожарный расчет в полном составе тушит пожар в доме номер 145 на 45-й улице Нью-Йорка. Среди пожарных пострадавших нет", - говорится в Twitter пожарной службы. Она информировала об эвакуации соседних домов.