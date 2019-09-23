Прокуратура утвердила обвинительное заключение против экс-мэра Оренбурга

"Первый заместитель прокурора области Алексей Волков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова [подозреваемого] в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 (два эпизода) УК РФ, а именно по фактам образования (создания) юридического лица через подставное лицо, получения взяток в крупном и особо крупном размерах за незаконные действия", - говорится в сообщении.

ОРЕНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель прокурора Оренбургской области Алексей Волков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник прокуратурой региона.

По версии следствия, с декабря 2011 года по июль 2012 года Арапов зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. Это позволило ему получить прибыль в размере свыше 14 млн рублей.

В период с августа 2016 года по май 2018 года, как считает следствие, Евгений Арапов лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова и двух руководителей строительных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму свыше 2 млн 700 тыс. рублей. "В свою очередь бывший чиновник должен был оказать покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города", - уточняется в обвинительном заключении. В прокуратуре также добавили, что Арапов свою вину в совершении преступления не признал.

Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов был арестован по подозрению во взяточничестве 14 августа прошлого года. По данным следствия, Арапов и его заместитель Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Позже против Арапова возбудили еще одно уголовное дело о получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Горсовет Оренбурга досрочно прекратил полномочия мэра, который занимал эту должность с 30 октября 2015 года.