Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса Volkswagen Multivan и легкового автомобиля "ВАЗ" произошло в понедельник утром на подъезде к городу Кингисепп Ленинградской области, в результате аварии пострадали пять человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Multivan, при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с транспортным средством ВАЗ-2112", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В ГИБДД отметили, что в результате аварии пострадали оба водителя: в микроавтобусе Volkswagen мужчина получил легкие травмы, а водитель легковой машины - травмы средней степени тяжести.

Также, по данным ведомства, пострадали три человека, которые находились в салоне "ВАЗ". "Мужчины 1991 и 1984 годов рождения получили травмы средней степени тяжести, женщина 1991 года рождения - тяжелые травмы. По данному факту проводится проверка", - уточнили в управлении ГИБДД.