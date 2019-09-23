Почти 60 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Тапа"

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 57 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Тапа", который на минувших выходных обрушился на южную и юго-западную часть страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что больше всего пострадавших - в самой южной префектуре Окинава и префектуре Миядзаки. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. В общей сложности 514 жилых домов получили повреждения в результате удара стихии.

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В настоящее время тайфун ослаб до состояния области низкого давления и движется по направлению к Японскому морю.