Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Синице

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд 15 октября рассмотрит ходатайство Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник, осужденный и его защитник просят отменить приговор.

"Рассмотрение апелляционной жалобы осужденного Синицы назначено к слушанию в Московском городском суде на 15 октября в 10:00 мск", - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Синица и его защитники просят отменить обвинительный приговор и оправдать его, а в случае признания приговора законным смягчить наказание.

Пресненский суд 3 сентября признал Синицу (псевдоним Макс Стеклов) виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признал и заявил, что его слова вырваны из контекста и интерпретированы неправильно. Установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 31 июля он под одной из записей о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Дело в отношении Синицы расследовалось по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").