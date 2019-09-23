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Девочка выпала из окна третьего этажа школы в Подмосковье

Двенадцатилетняя школьница находится в больнице

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Двенадцатилетняя девочка выпала из окна третьего этажа школы в Лобне, она с травмами попала в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По имеющейся информации, двенадцатилетняя школьница во время образовательного процесса упала с третьего этажа учебного заведения, в результате чего получила травмы. В настоящее время девочка находится в больнице", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с нечастным случаем прокуратура Лобни начала проверку, ход которой поставлен прокуратурой области на контроль.

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