Девочка выпала из окна третьего этажа школы в Подмосковье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Двенадцатилетняя девочка выпала из окна третьего этажа школы в Лобне, она с травмами попала в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По имеющейся информации, двенадцатилетняя школьница во время образовательного процесса упала с третьего этажа учебного заведения, в результате чего получила травмы. В настоящее время девочка находится в больнице", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с нечастным случаем прокуратура Лобни начала проверку, ход которой поставлен прокуратурой области на контроль.