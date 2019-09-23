УМВД взяло на контроль данные об исчезновении журналиста агентства Ura.ru в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 человек. /ТАСС/. Руководство управления МВД по Екатеринбургу взяло на контроль данные об исчезновении журналиста информационного агентства Ura.ru Александра Поздеева. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Ситуация с неожиданным исчезновением журналиста взята на контроль руководством УМВД по Екатеринбургу. Насколько мне известно, в эти минуты супруга моего коллеги направляется в территориальный ОВД, чтобы подать официальное заявление по данному поводу. Представители МВД проведут необходимый комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых примут обоснованное процессуальное решение. Впрочем, сейчас важно, чтобы человек нашелся и чтобы он был в порядке", - сказал Горелых.

По данным информационного агентства, Поздеев пропал днем 23 сентября ориентировочно в промежутке 14:00-15:00 (12:00-13:00 мск). "Он выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены. Машина Александра Поздеева - серебристый Renault Logan - могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского", - говорится в публикации Ura.ru.

Ura.ru - информационное агентство, центральный офис которого находится в Екатеринбурге.