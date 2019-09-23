Суд отправил под домашний арест жителя Махачкалы, у которого нашли арсенал оружия

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест жителя Махачкалы Махи Идрисова, у которого в доме был обнаружен арсенал оружия, сообщили ТАСС в суде.

"В рамках уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") Идрисову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на месяц, до 19 октября", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, при избрании меры пресечения суд учел положительные характеристики Идрисова, наличие на иждивении двоих малолетних детей, брата - инвалида первой группы и то, что на часть оружия и боеприпасов у него имелось разрешение на хранение и ношение. Житель Махачкалы Махи Идрисов был задержан полицейскими 19 сентября. СМИ сообщали, что ранее задержанный Идрисов был вице-президентом футбольного клуба "Анжи". В клубе эту информацию опровергли.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что у Идрисова "найдено большое количество оружия". По его словам, правоохранители обнаружили у задержанного помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.

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