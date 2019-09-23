Журналиста Азара вызвали в МВД для внесений изменений в его протокол за акцию 31 августа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция вызвала в отдел для внесений изменений в протокол об административном правонарушении журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который участвовал в несанкционированной акции 31 августа в Москве. Как сообщила ТАСС адвокат журналиста Татьяна Молоканова, Азару необходимо явиться в отдел полиции 3 октября.

"Нас с Азаром 3 октября вызвали в полицию для внесения изменений в ранее составленный в отношении него протокол об административном правонарушении", - сказала защитник.

Ранее Мещанский суд Москвы обнаружил нарушения в протоколе и вернул материалы в полицию. По словам Молокановой, такое решение было принято судом в связи с недостатками, допущенными сотрудниками полиции при оформлении документа.

Журналист был задержан вечером 2 сентября, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", эта статья грозит штрафом в размере до 300 тыс. рублей или административным арестом сроком до 30 суток).

Кроме Азара, полицейские задержали еще двух участников акции - активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Их также отпустили из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении, позже столичными судами им были назначены различные наказания.

По факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ. По данным столичного ГУ МВД, в акции приняли участие около 750 человек.