Пассажира рейса Самара - Москва задержали в Шереметьево из-за дебоша на борту

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пассажир рейса из Самары в Москву привлечен к административной ответственности за дебош на борту воздушного судна. Во время полета между ним и членами экипажа возник конфликт, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сегодня в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от диспетчера воздушной гавани поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к борту прилетающего рейса из Самары. Причина вызова полиции - произошедший во время перелета конфликт между одним из пассажиров, предположительно, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, с членами экипажа воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники транспортной полиции установили, что пассажир бизнес-класса во время полета вел себя неадекватно, на призывы успокоиться не реагировал.

Правонарушителем оказался житель Самары 1966 года рождения. Его доставили в дежурную часть, был составлен административный протокол по ст. 11.17 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте"). Санкции данной статьи предусматривают денежный штраф до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Проверка продолжается.