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Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Ленинградской области

Одна из машин выехала на полосу встречного движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Chevrolet столкнулся с Kia на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области в понедельник вечером. Два человека погибли, еще один пострадал, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"Водитель, управляя автомобилем Chevrolet, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством Kia. В результате ДТП водитель и пассажир Chevrolet скончались на месте, водитель Kia получил травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург - Ручьи.

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