На юге Приморья синоптики объявили высокий класс пожарной опасности

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр объявил четвертый (высокий) класс пожароопасности леса в Хасанском районе на юге Приморья, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с длительным периодом отсутствия осадков в Хасанском районе уровень пожароопасности леса уже достиг четвертого класса по метеоусловиям, который сохранится до конца недели. На сегодня в Приморье преобладает первый и второй классы пожароопасности леса, в отдельных районах наблюдается третий класс пожароопасности", - говорится в сообщении.

Лесные пожары в Хасанском районе из-за малого количества осадков начались зимой 2018 года и продолжались до середины мая нынешнего года. Пожароопасный сезон в крае из-за аномально теплой и сухой зимы начался в январе 2019 года. По данным ФГБУ "Авиалесоохрана", за это время в крае произошло 578 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 66,859 тыс. га.