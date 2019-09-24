Суд в Подмосковье рассмотрит дело о мошенничестве с земельными участками на 640 млн рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Илья Шерман, экстрадированный из Италии, предстанет перед судом по уголовному делу о хищении земельных участков в Подмосковье на 640 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Ильи Шермана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело по обвинению Шермана в мошенничестве передано в Одинцовский городской суд", - сообщила представитель ГСУ.

По данным следствия, с 2010 года по 2012 год бизнесмен вместе с соучастниками предоставил поддельные документы в территориальное управление Росимущества и управление Росреестра по Московской области и приобрел право собственности на два земельных участка общей площадью 174,4 кв. м в селе Ромашково Одинцовского района. "Оба участка были выкуплены у государства за 39 тыс. рублей, хотя в действительности общая стоимость похищенного составила 640 млн рублей", - сообщила представитель ГСУ.

Шерман скрылся, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. 8 февраля его экстрадировали из Италии. Врадий отметила, что один из соучастников Шермана уже приговорен к реальному сроку заключения, остальные находятся в международном розыске. В ходе предварительного следствия Шерман свою вину не признал.