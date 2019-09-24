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Семь человек доставили в полицию после драки иностранцев в Петербурге

Пострадавших в драке нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Массовая драка между уроженцами стран Восточной Азии произошла в кафе в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в полицию доставили семь человек, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В отдел полиции доставлены семь граждан: две женщины и пять мужчин, в отношении которых составлены административные протоколы", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, конфликт произошел поздно вечером в понедельник в помещении кафе на улице Кораблестроителей. На место приехал наряд полиции. "Произошла драка, в ходе которой пострадавших нет, однако была побита посуда и повреждена мебель в кафе. Заявлений и претензий [участники] друг к другу не имеют", - отметили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку в связи с инцидентом, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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