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Авиакомпания "Якутия" заменила самолет на рейсе Благовещенск - Якутск из-за неисправности

Неполадку обнаружили во время запланированной дозаправки самолета в аэропорту Чульман

ТАСС, 24 сентября. Авиакомпания "Якутия" провела замену самолета, совершающего во вторник рейс по маршруту Благовещенск - Якутск, из-за обнаруженной технической неисправности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"По рейсу ЯК498 по маршруту Благовещенск - Якутск была запланирована промежуточная посадка в аэропорту Чульман. Самолет сел на дозаправку. После посадки обнаружена небольшая техническая неисправность, поэтому пассажирам предоставили резервное воздушное судно, которое вылетело из Нерюнгри", - сказали в пресс-службе, не уточнив характере неисправности.

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