Число пострадавших при ДТП с трамваем и автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести

ТАСС, 24 сентября. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"Маршрутный автобус "Лиаз", который двигался по кольцу, столкнулся с трамваем, который это кольцо пересекал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто из водителей проехал на запрещающий знак светофора. Шесть человек пострадали в результате ДТП, у всех легкие травмы, [после осмотра] они отпущены", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, пострадавшие - женщины в возрасте от 36 до 70 лет, пять из них были пассажирками автобуса, еще одна ехала в трамвае. "Все пострадавшие доставлены в травмоцентр клинической больницы №13. Диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Тяжело пострадавших нет", - отметили в министерстве.

Трамвай, следовавший по маршруту №8, столкнулся с автобусом маршрута №11 днем во вторник на площади Киселева в Нижнем Новгороде.

В настоящее время на месте ДТП затруднено движение транспорта. "Наши сотрудники регулируют движение на месте", - добавили в пресс-службе УГИБДД.

Обновлено в 14:52 мск - добавлены подробности про пострадавших.