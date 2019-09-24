Пенсионерка в Костромской области отдала 800 тыс. рублей экстрасенсам-мошенникам

КОСТРОМА, 24 сентября. /ТАСС/. Пенсионерка в Костромской области отдала 800 тыс. рублей мошенникам, называвшим себя экстрасенсами, полиция разыскивает злоумышленников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

"Женщина платила за сеансы на протяжении месяца, в общей сложности в пользу злоумышленников она перевела более 300 тыс. рублей. Через две недели после окончания лечения маги снова позвонили клиентке и рассказали, что ей полагается компенсация за неправильно оказанную магическую помощь. Для этого достаточно оплатить комиссию банка и различные пошлины. Пенсионерка потратила на это еще полмиллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина хотела вылечить сына от наркомании. По одному из телеканалов она увидела рекламу услуг экстрасенсов и позвонила по указанному номеру. Мошенники сказали, что готовы оказать помощь, в том числе дистанционно. "После проведенной по телефону диагностики сообщили, что пенсионерке необходима срочная чистка кармы, дистанционное лечение физических заболеваний, а также снятие порчи с ее сына", - рассказали в пресс-служба УМВД по региону.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").