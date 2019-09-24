Обвиняемый в краже картины Куинджи из Третьяковки не страдает психическими заболеваниями

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, не страдает никакими психическими заболеваниями и полностью осознавал характер своих действий в момент преступления. Об этом говорится в материалах дела, которые во вторник зачитал гособвинитель в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы.

"Установлено, что Чуприков не имеет каких-либо психических заболеваний и полностью осознавал, что именно делает в момент совершения кражи", - говорится в материалах.

По словам гособвинителя, Чуприков не состоит на учете в наркодиспансере или психо-неврологическом диспансере. Кроме того, в материалах дела поясняется, что фигурант полностью признался в краже картины на стадии следствия.

Установлено, что 27 января Чуприков снял картину Куинджи со стены в музее, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). 28 января его задержали сотрудники МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

Ранее Чуприков сообщил, что решение украсть полотно возникло у него спонтанно.