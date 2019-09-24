Бывший заммэра Назрани обвиняется в приеме в эксплуатацию недостроенного жилого дома

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель мэра самого крупного города в Ингушетии Назрани обвиняется в приеме в эксплуатацию недостроенного многоквартирного дома для жителей аварийных домов, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

"Прокуратура города Назрани Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего бывшего заместителя главы администрации Назрани. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014 году в рамках республиканской программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2013-2017 годы" мэрия Назрани и ООО "Оригинал" заключили контракт на строительство многоквартирного дома для переселения жильцов аварийных домов до 1 декабря 2015 года. В соответствии с условиями контракта подрядчик начал строительство дома, с 2014 по 2015 год мэрией была произведена полная оплата работ. Однако стройработы подрядной организацией в полном объеме в установленный контрактом срок выполнены не были, жилье для переселения жильцов указанных домов не представлено. Первый заммэра города, зная это, подписал акты о приемке работ, а также изготовил и подписал подложное разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.