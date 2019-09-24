В Пензенской области директором фирмы оформили мужчину, живущего на милостыню от церкви

ТАСС, 24 сентября. Учредителем и генеральным директором коммерческой фирмы в Пензенской области зарегистрировали 58-летнего мужчину, который с 2000 года нигде не работал и жил на полученную от церкви милостыню, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что 12 декабря 2017 года 58-летний житель города Кузнецка Пензенской области, заведомо зная, что является подставным лицом, представил свои документы в нотариальную контору для засвидетельствования подлинности подписи в заявлении о смене учредителя и руководителя общества", -- говорится в сообщении.

После этого, на основании заявления в Единый государственный реестр юридических лиц госорганом были внесены сведения об учредителе и руководителе общества.

По данным прокуратуры, деятельностью общества мужчина никогда не руководил и не планировал, с 2000 года нигде не работал, жил на полученную у церкви в городе Кузнецке милостыню. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 173.2 УК РФ ("Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице").