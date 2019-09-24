Самолет рейса Москва - Якутск сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Самолет рейса R3-4472 Москва - Якутск совершил посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Кольцово совершил посадку рейс R3-4472 Москва - Якутск. Причиной незапланированной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь", - сообщили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что после оказания первой помощи пассажира доставили в одну из городских больниц. "Рейс готовится к вылету в пункт назначения", - добавил собеседник агентства.