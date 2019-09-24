Задымление произошло в башне "Федерация - Запад" в "Москве-Сити"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в одном из зданий комплекса "Москва-Сити" - на 38-м этаже в башне "Федерация - Запад". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В здании по адресу: Пресненская набережная, д. 12, произошло задымление в машинном отделении на уровне 38 этажа", - сказал собеседник агентства.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию, идет поиск источника задымления. Из здания эвакуированы 150 человек.

Башня "Федерация - Запад" - 63-этажное здание, высота небоскреба составляет 242,4 м. В комплексе "Федерация" размещены офисы и апартаменты.