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Задымление произошло в башне "Федерация - Запад" в "Москве-Сити"

Из здания эвакуировали 150 человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в одном из зданий комплекса "Москва-Сити" - на 38-м этаже в башне "Федерация - Запад". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В здании по адресу: Пресненская набережная, д. 12, произошло задымление в машинном отделении на уровне 38 этажа", - сказал собеседник агентства.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию, идет поиск источника задымления. Из здания эвакуированы 150 человек.

Башня "Федерация - Запад" - 63-этажное здание, высота небоскреба составляет 242,4 м. В комплексе "Федерация" размещены офисы и апартаменты.

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