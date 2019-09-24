Главе банка "Прайм Финанс" предъявили обвинения в присвоении денег и подделке документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинения в присвоении денег и фальсификации финансовых документов президенту лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" Михаилу Табунову, задержанному и арестованному на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.

"Михаилу Табунову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение денежных средств"), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации")", - говорится в сообщении.

Ранее суд в Петербурге отправил его под домашний арест до 5 ноября.

По версии следствия, Табунов, являясь директором финансового учреждения, в течение четырех лет присваивал денежные средства банка, забирая наличные из офиса. В ходе проверки в банке была выявлена недостача на сумму более 260 млн рублей. Кроме того, по данным СК, Табунов совместно с другими лицами направлял в Банк России поддельную отчетность для того, чтобы у "Прайм Финанса" не отозвали лицензию.

В июне 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс" в связи с полной утратой собственных средств вследствие выявленной регулятором недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей. В частности, оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют 735,73 млн рублей, тогда как обязательства банка превышали 946,64 млн рублей. Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в июне в правоохранительные органы. Кредитно-финансовая организация занимала 366-е место в банковской системе РФ.