Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

ТАСС, 25 сентября. Пожар произошел ночью в частном жилом доме в деревне Ташлыкуль Аургазинского района Башкирии, погибли два человека. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение о задымлении дома по ул. Камарова д. Ташлыкуль Аургазинского района. К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций обнаружены погибшие - двое мужчин, 1963 и 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 45 кв. м, причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.