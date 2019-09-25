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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Площадь пожара составила 45 кв. м

ТАСС, 25 сентября. Пожар произошел ночью в частном жилом доме в деревне Ташлыкуль Аургазинского района Башкирии, погибли два человека. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение о задымлении дома по ул. Камарова д. Ташлыкуль Аургазинского района. К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций обнаружены погибшие - двое мужчин, 1963 и 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 45 кв. м, причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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