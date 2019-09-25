Пограничники изъяли в Магаданской области пять тонн незаконно добытой красной икры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району совместно с сотрудниками Росрыболовства, МВД и Росгвардии изъяли более 5 тонн незаконно добытой лососевой икры. Товар нашли в ходе рейдов в поселке Эвенск Магаданской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ.

"Свыше 230 контейнеров с незаконно добытой икорной продукцией было укрыто в автомобилях и нежилых строениях. Предварительный ущерб государству оценивается в 140 млн рублей", - сказали в ЦОС.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.