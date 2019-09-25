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Дело экс-главы Марий Эл

Нижегородский суд продлил арест экс-главы Марий Эл Маркелова до января 2020 года

Он обвиняется в получении взятки в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки

ТАСС, 25 сентября. Нижегородский районный суд продлил арест экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова до января 2020 года. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Маркелова Игорь Трунов.

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Верховный суд России 28 января 2019 года определил Нижний Новгород в качестве места рассмотрения уголовного дела по существу. Об этом ходатайствовали представители прокуратуры в связи с тем, что Маркелов имеет связи в правоохранительных органах республики и руководстве Марий Эл.

"Вчера состоялось заседание суда по продлению меры пресечения Маркелову. Сегодня судья зачитал решение - продлить срок содержания под стражей до января 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Маркелов не признал.

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РоссияДело экс-главы Марий ЭлНижегородская областьМарий Эл
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